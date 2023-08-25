"М.Видео-Эльдорадо" в I полугодии сократила выручку на 18,1%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Группа "М.Видео-Эльдорадо" в первом полугодии 2023 года сократила выручку на 18,1% по сравнению с аналогичным показателем за 2022 год, до 179,2 млрд рублей.

Общие продажи (GMV) за полугодие снизились на 16,5%, до 219 млрд рублей с НДС.

Снижение обусловлено эффектом высокой базы в I квартале 2022 года, объясняет компания.

EBITDA в январе-июне выросла на 5,8%, до 7,4 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 4,1% против 3,2% в I полугодии 2022 года.

Валовая прибыль в I полугодии снизилась на 13% и составила 39,1 млрд рублей. Валовая маржа при этом увеличилась до 21,8% с 20,6% годом ранее.

Чистый убыток увеличился на 23,9%, до 4,64 млрд рублей, из-за роста финансовых расходов и расходов на амортизацию, что было частично компенсировано ростом показателя EBITDA.

В то же время GMV во II квартале вырос на 26,4%, до 107,5 млрд рублей.

Выручка в этом отчетном периоде увеличилась на 21%, EBITDA - в 1,8 раза. Компания не раскрыла абсолютные значения по этим показателям.

"Позитивный тренд второго квартала отражает наши возможности и потенциал для дальнейшего улучшения показателей и укрепления рыночных позиций с учетом постепенной нормализации покупательской активности", - приводятся в сообщении слова CEO группы Сергея Ли.

В обозримом будущем группа может вернуться к диапазону маржинальности по EBITDA в 4-5%, сообщила директор по финансам Анна Гарманова (ее слова приводятся в сообщении).

"Группа продолжила реализацию программы снижения затрат за счет повышения операционной эффективности. В результате экономия сопоставимых SG&A расходов без учета амортизации по итогам первого полугодия 2023 составила порядка 6 млрд рублей, или 15,7%, несмотря на наличие значительной доли постоянных затрат", - говорится в сообщении компании.

Общий долг "М.Видео-Эльдорадо" вырос на 30,8%, до 92,6 млрд рублей, чистый долг - на 22,8%, до 83,4 млрд рублей. Рост чистого долга связан с запуском параллельного импорта, необходимостью авансирования импортных поставок в условиях низкого проникновения финансовых инструментов вследствие нестабильной геополитической ситуации. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 5,3х на конец июня 2023 года.