Минпромторг пообещал добиться увеличения выпуска фенола для фанеры в мае

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Производители фенола, используемого в числе прочего в производстве смол для фанеры, нарастят в мае объемы выпуска под нужды внутренних потребителей, регуляторы, со своей стороны, готовы изучить вопрос баланса поставок этого вида сырья на внутренний и внешний рынки, заявили "Интерфаксу" в Минпромторге РФ.

Так ведомство прокомментировало сообщения о риске возникновения дефицита фенола в стране.

"Производство фенола и ацетона в январе-марте работало стабильно, отгрузки продукции осуществлялись по запросу потребителей в рамках согласованных контрактов. В начале апреля было принято решение об увеличении объема выпуска фенола. План производства был увеличен вслед за увеличением потребности российского рынка в феноле. На май объем производства также будет увеличен под требования потребителей, - рассказали в пресс-службе министерства. - Также на площадке Минпромторга России будет проведена работа по балансировке производства/потребления и экспорта".

Вопрос о необходимости нарастить поставки фенола на российский рынок подняла Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). Как сообщил "Коммерсантъ", АМДПР обратилась в Минпромторг и Торгово-промышленную палату России с просьбой ограничить экспорт этого товара. В письме ассоциации отмечалось, в частности, что в апреле у ряда деревообрабатывающих предприятий возник дефицит фенольной формальдегидной смолы, используемой для производства фанеры. При этом в АМДПР обращали внимание, что отгрузки по уже заключенным контрактам производятся, сложности есть с закупкой дополнительных объемов.

Как отметили в Минпромторге, фенол в России производят четыре компании, суммарные мощности которых составляют порядка 325 тысяч тонн в год. При этом расчетное внутреннее потребление фенола в России снизилось за 2022 год по сравнению с предыдущим годом на 14% (или 31,6 тыс. тонн), до 201,3 тысячи тонн.

В пресс-службе крупнейшего производителя березовой фанеры в России компании "Свеза" "Интерфаксу" подтвердили, что "на рынке России действительно ощущается дефицит фенольных смол, который стал особо заметен в апреле 2023 года".

"Он напрямую связан с нехваткой фенола на рынке в целом: производители смол столкнулись с трудностями с закупками сырья. Сбои в поставках и, как следствие, дефицит спровоцировали и рост цен на смолы", - отметили в "Свезе", добавив, что компания работает со всеми доступными на рынке поставщиками смол. По мнению представителей предприятия, привлечение регуляторов к решению проблемы дефицита фенола могло быть целесообразным.

В другом крупном производителе фанеры, подконтрольном АФК "Система" лесоперерабатывающем холдинге Segezha Group заявили, что не видят рисков для своего бизнеса в возникшей на рынке ситуации. "Производства холдинга обеспечены - есть запасы, делаем и новые закупки. Критичных рисков для бизнеса нет, все наши комбинаты стабильно работают", - сказал "Интерфаксу" вице-президент, руководитель дивизиона "Фанеры и плиты" Segezha Group Дмитрий Береснев.