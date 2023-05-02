Семья Гуцериевых вышла из капитала "Русского угля" и "Кузбасской топливной компании"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Семья Гуцериевых вышла из состава акционеров АО "Русский уголь" и АО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из отчетности компаний за 2022 год.

В отчетности "Русского угля" сообщается, что до 11 августа 2022 года бенефициарным владельцем компании был Саит-Салам Гуцериев (брат Михаила Гуцериева - ИФ), а с 12 августа бенефициаром стал Искендер Халилов. При этом, согласно приложенному к отчетности списку аффилированных лиц "Русского угля" на 31 декабря 2022 года, кипрская Claverley Holding Limited сохраняет более 99% уставного капитала компании, кипрская Kilton Overseas Limited - долю в 0,01%. "Русский уголь" до настоящего времени считался активом ФПГ "Сафмар" Михаила Гуцериева, однако в списке аффилированных лиц угольной компании от 31 декабря 2022 года бизнесмен и члены семьи Гуцериевых отсутствуют.

В отчетности КТК говорится, что по состоянию на 31 декабря 2022 года бенефициарными владельцами компании являются Халилов и экс-сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Пичугов, размер их долей не раскрывается. При этом отмечается, что ещё на 31 декабря 2021 года конечными владельцами КТК были Халилов и Саит-Салам Гуцериев, а по данным на конец 2020 года контролирующим акционером КТК с долей почти 52% была Kilton, которую контролировал Михаил Гуцериев.

В конце декабря 2022 года со ссылкой на распоряжение президента о специальном решении о совершении сделок, ООО "Омега" получило разрешение на выкуп 100% акций КТК и передачу их в залог банку ВТБ. В частности, "Омеге" было разрешено приобрести акции КТК в соответствии с указом президента от августа 2022 года "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

ИНН ООО "Омега" и место его регистрации в документе не раскрывались.

Между тем, в списке аффилированных лиц "Русского угля" также имеется ООО "Омега". Отмечается, что основанием аффилированности является "принадлежность к той группе лиц, к которой принадлежит АО ("Русский уголь" - ИФ)", наступление основания для аффилированности датируется 14 сентября 2022 года. По данным ЕГРЮЛ, с этой даты "Русский уголь" получил 100% компании и заложил её в ВТБ.

Согласно последнему раскрытому списку аффилированных лиц КТК (от 31 марта 2021 года), Халилов и Пичугов не владели долями в компании напрямую. Кипрской Millfast Trading Limited принадлежало 24,6% компании, кипрской Daenia Holdings Limited 23,35%. В отчетности КТК за I квартал 2021 года сообщалось, что Daenia была подконтрольна Халилову, Millfast - Пичугову.

По данным ЕГРЮЛ, до 14 сентября 2022 года Millfast была 100%-ным владельцем "Омеги", упоминаемой в списке аффилированных лиц "Русского угля".

КТК добывает уголь энергетической марки "Д". Единственным добывающим активом является разрез "Виноградовский", который объединяет участки "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский", "Брянский". Также в составе КТК две обогатительные фабрики ("Каскад-1" и "Каскад-2"), дистрибьюторская сеть и инфраструктурные предприятия. В 2020 году на всех угольных участках, лицензиями на отработку которых владеет КТК, суммарно было добыто 9,4 млн тонн угля. Данные о добыче за 2021 и 2022 годы компания не раскрывала.

Производственные активы АО "Русский уголь" находятся в Красноярском крае, Хакасии и Амурской области. В 2021 году компания добыла 14,7 млн тонн угля, данные за 2022 год не раскрывала.