Бывший глава департамента "Русснефти" возглавил "Русский уголь" и Кузбасскую ТК

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Генеральным директором АО "Русский уголь" и АО "Кузбасская топливная компания" (КТК) стал Владимир Коротин, следует из данных ЕГРЮЛ.

Станислав Грачев, возглавлявший "Русский уголь" с 2017 года, а КТК с 2021 года, оставил этот пост.

Как уточнили "Интерфаксу" в "Русском угле", имеющий ученую степень кандидата технических наук Коротин с сентября 2021 года был замгендиректора по финансам "Русского угля" и КТК. По данным ЕГРЮЛ, с июля 2022 года Коротин занимал должность временного генерального директора.

В 2019 году Коротин был директором департамента корпоративных финансов ПАО "Русснефть", основателем которой является ее бывший акционер, бизнесмен Михаил Гуцериев.

"Русский уголь" - актив семьи Гуцериевых, КТК ранее также была подконтрольна Гуцериеву. В декабре 2022 года ООО "Омега" получило разрешение на выкуп 100% акций КТК и передачу их в залог банку ВТБ. При этом ИНН ООО "Омега" и место его регистрации не раскрывались.

КТК добывает уголь энергетической марки "Д". Единственным добывающим активом "Кузбасской топливной компании" является разрез "Виноградовский", который объединяет участки "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский", "Брянский". Также в составе КТК две обогатительные фабрики ("Каскад-1" и "Каскад-2"), дистрибьюторская сеть и инфраструктурные предприятия.

Производственные активы АО "Русский уголь" находятся в Красноярском крае, Хакасии и Амурской области. В 2021 году компания добыла 14,7 млн тонн угля.