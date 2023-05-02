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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

"СИБУР" получил разрешение правкомиссии на выкуп евробондов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - "СИБУР" установил цены выкупа еврооблигаций трех выпусков: для евробондов-2023 и евробондов-2024 – $700 за $1000 номинала, для евробондов-2025 – $650 за $1000 номинала, сообщила компания-эмитент Sibur Securities DAC.

Одобрение правительственной комиссии, необходимое для осуществления выкупа, получено, отмечается в сообщении.

"СИБУР" 20 февраля сообщил, что готов выкупить еврооблигации трех долларовых выпусков с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах. Предложение не имело лимита по объему выкупа.

Изначально предложение о выкупе действовало до 10 марта, подвести итоги планировалось 13 марта. Однако 10 марта "СИБУР" сообщил, что продлевает срок действия предложения почти на месяц, до 7 апреля, поскольку опубликованный в начале марта указ президента РФ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" предполагает, что выкуп евробондов должен быть одобрен правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. В начале апреля компания вновь продлила срок действия предложения, на этот раз до 28 апреля.

Согласно сообщению Sibur Securities DAC, период расчетов по сделке продлится с 3 мая по 2 июня.

По данным самой компании, сейчас в обращении находятся еврооблигации-2023 на $162,2 млн, еврооблигации-2024 на $368,7 млн и еврооблигации-2025 на $427 млн.

СИБУР
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