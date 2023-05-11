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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:18

"СИБУР" будет платить по евробондам через рублевые спецсчета, откажется от выплат через платежного агента

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - "СИБУР" будет осуществлять выплаты по своим еврооблигациям с использованием рублевых спецсчетов типа "Д", откажется от перевода средств через платежного агента, сообщила компания-эмитент Sibur Securities DAC.

Некоторые из предыдущих платежей по евробондам, осуществленных компанией в адрес платежного агента, Citibank, N.A., London Branch, для дальнейшего распределения держателям, не дошли до инвесторов по причинам, не зависящим от эмитента или поручителей, говорится в сообщении.

Эмитент глубоко обеспокоен тем, что любые платежи, перечисляемые основному платежному агенту, могут не дойти до держателей еврооблигаций, отмечает компания. В целях защиты интересов инвесторов и для минимизации рисков, связанных с неопределенностью работы международных клиринговых и расчетных систем, компания не будет осуществлять платежи через платежного агента, пока не получит гарантии того, что они будут обработаны без каких-либо задержек, сообщила Sibur Securities DAC.

Чтобы обеспечить надлежащее исполнение обязательств по евробондам, "СИБУР" решил организовать выплаты с использованием специальных рублевых счетов типа "Д", предусмотренных указом президента от 8 августа 2022 года.

Августовский указ предполагает возможность открытия счетов типа "Д" российскими юрлицами, имеющими в обращении еврооблигации, для проведения рублевых выплат в адрес нерезидентов или резидентов, права на евробонды которых учитываются иностранными депозитариями. Документом предусмотрено, что нерезидент сможет конвертировать рубли со счета типа "Д" в иностранную валюту и перевести эти средства на банковский счет, в том числе открытый в иностранной кредитной организации, без получения специальных разрешений.

"СИБУР" с июля прошлого года осуществляет раздельные платежи по евробондам в адрес держателей, чьи права учитываются российскими и иностранными депозитариями. Компания стала первой, кому выпало осуществить раздельный платеж для соблюдения требований президентского указа от 5 июля, который обязывает компании доводить выплаты по евробондам до российских держателей (это можно сделать через раздельный платеж или выпуск локальных "замещающих" облигаций).

Компания тогда сообщала о проблемах с доведением части купонного платежа, предназначавшейся держателям в зарубежной инфраструктуре, и даже довносила средства для выплаты июльского купона.

Всего у "СИБУРа" в обращении находятся три выпуска долларовых еврооблигаций - это долговые бумаги с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах.

СИБУР Citibank Sibur Securities DAC
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