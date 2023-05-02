Банки еврозоны сократили выдачу кредитов в I квартале сильнее, чем ожидалось

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Банки еврозоны существенно ужесточили требования к выдаче кредитов и сократили объем кредитования в первом квартале на фоне неопределенности в финансовом секторе, вызванной крахом нескольких банков в США, говорится в исследовании Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"Ужесточение условий выдачи корпоративных и ипотечных кредитов в прошлом квартале оказалось существеннее, чем ожидали банки", и это заставляет обратить внимание на сохраняющуюся слабость показателей кредитования, отмечается в обзоре.

В частности, падение спроса на кредиты со стороны компаний было рекордным с глобального финансового кризиса 2008 года.

Исследование основано на опросе 158 банков еврозоны, проведенном в период с 22 марта по 6 апреля 2023 года.

Данные о кредитовании в еврозоне за первый квартал могут повлиять на решение ЕЦБ относительно процентных ставок, которое будет принято на очередном заседании в четверг. Участники рынка в целом ожидают, что ставки будут повышены на 25 базисных пунктов, хотя многие допускают вероятность подъема на 50 б.п.