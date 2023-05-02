"Вымпелком" продал бизнес в Казахстане холдингу VEON за 54 млрд рублей

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Стоимость сделки продажи "Вымпелкомом" бизнеса в Казахстане холдингу VEON составила 54 млрд рублей, эти средства были зачтены в качестве погашения задолженности по займам материнской компании оператору.

Как говорится в отчете "Вымпелкома", его "дочка" – VEON Eurasia S.a r.l. – 6 декабря 2022 года передала компании VEON Holdings B.V. ("дочка" VEON Ltd.) 75% акций VIP Kazakhstan Holding AG, которая владела 100% долей участия в ТОО "КаР-Тел" и косвенно – 100% долей участия в ТОО "КазЕвроМобайл" (операционные организации в Казахстане) в обмен на вознаграждение в размере 54 млрд рублей.

В отчете также говорится, что 15 февраля 2023 года вознаграждение от VEON Holdings B.V. в размере 54 млрд рублей было погашено в полном объеме зачетом с встречной задолженностью по ранее полученным от VEON Holdings B.V. займам и начисленным процентам по ним. В результате взаимозачета займы, полученные от VEON Holdings B.V. в размере 30 млрд рублей, 13,27 млрд рублей, а также непогашенные проценты по ним были полностью погашены. Непогашенный остаток основной суммы долга по займу от 17 декабря 2020 года в размере 7,29 млрд рублей, полученному от VEON Holdings B.V., составил 1,06 млрд рублей. В феврале 2023 года стороны также договорились перенести даты выплаты всех текущих и не погашенных и последующих процентов по займу на 27 июня 2023 года.

В марте 2022 года "Вымпелком" также продал материнской компании активы в Киргизии за $12,1 млн (эквивалентно 1,4 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 10 марта 2022 года). В частности, VEON Eurasia S.a r.l. передал компании VEON Holdings B.V. 50,1% акций Kyrgyzstan Holding AG, владеющей 100% акций Menacrest AG, которой, в свою очередь, принадлежит по 100% долей в ООО "Скай Мобайл" и ООО "Баланс КГ" (дочерние и операционные организации в Киргизии).

Ранее голландскому холдингу также были переданы узбекские активы. В сентябре 2021 года "Вымпелком" провел реорганизацию, выделив узбекский бизнес в отдельное юрлицо – ООО "ВЕОН УЗБ", доли в капитале которого были распределены среди акционеров ПАО "Вымпелком" – структур VEON. После завершения реорганизации чистые активы операций в Узбекистане, ранее принадлежавшие группе "Вымпелком", стали принадлежать VEON Ltd.