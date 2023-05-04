Выручка "Вымпелкома" в I квартале снизилась на 2,4%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Вымпелком" в I квартале 2023 года составила 70,3 млрд рублей, сократившись на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении холдинга VEON, которому принадлежит оператор.

Сервисная выручка увеличилась на 2,2% - до 64,7 млрд рублей.

Показатель EBITDA составил 30,4 млрд рублей - рост на 9,8%.

Выручка в сегменте мобильной связи упала на 4,3% - до 59 млрд рублей. При этом сервисная выручка в этом сегменте увеличилась на 1,2% - до 53,7 млрд рублей.

Выручка в сегменте фиксированной связи выросла на 9% - до 11,3 млрд рублей. Сервисная выручка составила 11 млрд рублей, увеличившись на 7%. Доходы от предоставления широкополосного доступа (ШПД) в интернет выросли на 5,2% - до 3,3 млрд рублей.

Капзатраты сократились в 2,1 раза - до 8 млрд рублей.

Абонентская база в мобильном сегменте снизилась на 9,2% - до 44 млн абонентов. В том числе количество пользователей услуг мобильной передачи данных составило 30,9 млн (снижение на 7%). Показатель ARPU (средний счет на абонента в месяц) вырос на 11,2% - до 400 рублей. Среднемесячный голосовой трафик на абонента сократился на 1,9% - до 299 минут. Средний data-трафик вырос на 21,9% - до 19 Гб на пользователя в месяц. Покрытие 4G-сетями увеличилось до 91% с 90%.

Количество пользователей услугами фиксированного ШПД в I квартале снизилось на 1,8% - до 2,9 млн. Показатель ARPU этой услуги вырос на 6,6% - до 377 рублей.