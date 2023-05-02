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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Акции "Соллерса" растут на 9% после рекомендаций совета директоров по дивидендам

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Акции "Соллерса" к вечеру во вторник подскочили на 9% на новостях, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 45,39 руб. на акцию.

На Московской бирже акции "Соллерса" к 16:35 выросли до 460 рублей (+9,3%), максимума с начала апреля; объем торгов превысил 314 млн рублей.

Реестр для получения дивидендов, как ожидается, будет закрыт 10 июля. Соответствующие решение предложено одобрить акционерам на годовом собрании 30 июня в форме заочного голосования.

По сообщению "Соллерса", рекомендация дивидендов связана с наличием нераспределенной прибыли за несколько лет.

Соллерс Московская биржа
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