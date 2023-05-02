СД "Соллерса" рекомендовал дивиденды за 2022г в 45,39 руб., ГОСА запланировано на 30 июня

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Соллерс" на заседании 27 апреля впервые за много лет рекомендовал выплатить дивиденды: за 2022 год выплаты могут составить 45,39 руб. на акцию, сообщила компания.

Реестр для получения дивидендов, как ожидается, будет закрыт 10 июля.

Соответствующие решения предложено одобрить акционерам на годовом собрании. Оно запланировано на 30 июня в форме заочного голосования, реестр для участия в нем закроется 5 июня.

До этого в последний раз компания платила дивиденды по итогам работы в 2013 году - было выплачено по 52,52 руб. на акцию, всего 100,8 млн руб.

"Рекомендация совета директоров о выплате дивидендов связана с наличием нераспределенной чистой прибыли по ПАО "Соллерс" за последние несколько лет. Текущее финансовое положение компании позволяет осуществить выплату дивидендов одновременно с финансированием инвестиционной программы группы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее "Соллерс" отказался публиковать отчетность по МСФО за 2022 год. По итогам 6 месяцев 2022 года компания получила 1,1 млрд руб. чистого убытка по МСФО, снизив выручку на 29%, до 28,2 млрд руб.

Основным акционером группы до лета 2022 г. был бизнесмен Вадим Швецов. В июне он продал контрольный пакет (76,7%) компании "Альтер Инвест", совладельцами которой являются топ-менеджеры "Соллерса": гендиректор "УАЗа" и "Соллерс Алабуга" Адиль Ширинов (39%), гендиректор группы "Соллерс" Николай Соболев (35,5%), его заместитель Зоя Каика (20%) и заместитель директора по правовым вопросам Виктор Хвесеня (5%).