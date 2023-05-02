Заместителем председателя ФРС может стать Филип Джефферсон

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден близок к тому, чтобы выдвинуть двух кандидатов на руководящие должности в Федеральной резервной системе, пишет The New York Times и другие американские СМИ со ссылкой на источники.

Филип Джефферсон, который сейчас уже входит в число управляющих Федрезерва, может занять пост зампредседателя ФРС. Лейл Брейнард, занимавшая его ранее, в феврале была назначена главой Национального экономического совета (NEC) при президенте.

Кроме того, Байден может выдвинуть в состав совета управляющих ФРС 53-летнюю Адриану Куглер, экономиста, которая сейчас является исполнительным директором по США во Всемирном банке. Она имеет колумбийское происхождение и может стать первой латиноамериканкой, которая войдет в число руководителей американского ЦБ.

Официальные представители Белого дома и ФРС отказались от комментариев.