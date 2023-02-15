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Байден назначил Лейл Брейнард своим советником по экономике

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявил о назначении заместителя председателя Федеральной резервной системы Лейл Брейнард главой Национального экономического совета (NEC), сообщает Белый дом.

"Байден объявил о назначении ключевых членов своей экономической команды, включая Лейл Брейнард - главой Национального экономического совета"", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Во вторник издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники писало о скором назначении Брейнард главным экономическим советником Байдена.

В конце января СМИ сообщали о том, что Брейнард является главным претендентом предпочтительным кандидатом на должность, которая освободится после ухода в отставку действующего главы NEC Брайана Диза.

В 2021 году Байден рассматривал ее кандидатуру на пост министра финансов или должность главы ФРС.

Брейнард до 2013 года работала помощником министра финансов США по международным вопросам, затем стала членом совета управляющих Федрезерва. Брейнард имеет докторскую научную степень по экономике, полученную в Гарвардском университете, преподавала прикладную экономику в Массачусетском технологическом институте.

США Лейл Брейнард
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