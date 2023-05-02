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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

ФАС прогнозирует подорожание авиабилетов по России летом на 10%

Росстат ожидает, что они подорожают на 20%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Стоимость авиабилетов по России, по прогнозу ФАС, вырастет летом на 10%, у Росстата этот показатель выше, сообщил на совещании у президента глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"По оценкам ФАС, которая сделана на основе информации авиакомпаний, рост цен авиабилетов на лето составит 10% по сравнению с ценами годом ранее. Вместе с тем Росстат дает чуть больше пока темп роста - март к марту рост эконом-класса плюс 20%", - сказал он.

Министр подчеркнул, что порядка половины стоимости турпоездки составляет транспорт, поэтому особое внимание уделяется транспортной доступности курортов. Он напомнил, что спрос на турпоездки по России, по прогнозу Минэкономразвития, вырастет летом не менее, чем на 5%, соответственно вырастет и объем авиаперевозки.

"Видим, что емкость на внутренних воздушных линиях относительно прошлого года снизилась по планам авиакомпаний на 10%. В то время как на международных - повысилась на 24%. Нам важно обеспечить баланс этих показателей. Мы при подготовке к совещанию с Минтрансом и авиакомпаниями эту ситуацию проанализировали. Авиакомпании утверждают, что у них глубина бронирования уменьшилась, поэтому есть некоторое снижение, но они оперативно смотрят ситуацию и будут добавлять рейсы. Все необходимые провозные авиалайнеры у них для этого есть", - сказал он.

Минэкономразвития Росстат ФАС Максим Решетников
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