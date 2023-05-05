Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Авиакомпании с долей внутренних перевозок менее 70% могут лишиться права летать за границу

Авиакомпании с долей внутренних перевозок менее 70% могут лишиться права летать за границу
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил новую редакцию приказа о порядке выдачи авиаперевозчикам допусков к выполнению международных рейсов.

В РоссииРосавиация скорректирует сеть региональных маршрутов из-за сокращения госсубсидийРосавиация скорректирует сеть региональных маршрутов из-за сокращения госсубсидийЧитать подробнее

Предполагается, что межведомственная комиссия сможет отказывать в таком допуске, если доля пассажиропотока авиакомпании внутри России за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии, составила менее 70%.

"Уполномоченный орган (...) отказывает в предоставлении государственной услуги посредством направления уведомления с указанием маршрутов по электронной почте в следующих случаях (...): объем перевозок по внутренним воздушным линиям меньше 70% от общего количества перевезенных пассажиров авиакомпании на первое число месяца, предшествующего месяцу проведения заседания межведомственной комиссии", - говорится в проекте приказа, опубликованном на портале regulation.gov.ru.

Объем перевозок внутри страны также планируется сделать критерием для оценки авиакомпании, претендующей на допуск: при доле 70-75% она получит 0 баллов на голосовании, при 76-80% - 1 балл, при 81-85% - 2 балла, при 86-90% - 3 балла, при 91-95% - 4 балла, при 95-100% - 5 баллов.

В действующем приказе Минтранса вероятность получения допуска зависит от объема перевозок внутри Дальневосточного федерального округа.

Еще одним новым критерием предлагается сделать долю воздушных судов в парке перевозчика, находящихся только в российском реестре, а также процент коммерческой загрузки и занятости пассажирских кресел. При этом критерии о наличии у перевозчика сертификата IATA по аудиту безопасности полетов (IOSA), а также уровне безопасности полетов и сервиса, которые есть в действующих правилах, в проекте отсутствуют. Вместе с тем критерий о перевозках с использованием отечественных самолетов предлагается оставить.

Если приказ будет утвержден, он вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.

С марта 2022 года для российских перевозчиков действуют временные правила допуска к международным рейсам. По этим правилам межведкомиссия может принимать решение о временной передаче допуска от одного перевозчика другому на внеочередных заседаниях. Как сообщала Росавиация, при голосовании учитываются такие критерии как общее число самолетов (в том числе зарегистрированных в России и находящихся в собственности российских компаний), регулярность полетов, число предостережений и предписаний по не устраненным нарушениям требований безопасности полетов.

Позднее во временный алгоритм были внесены изменения: одним из новых критериев стал объем перевозок авиакомпаний по внутренним линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии. Декларировалось, что эта мера направлена на выполнение поручения президента о перевозке в 2022 году не менее 100 млн пассажиров. В результате было перевезено 95,2 млн человек.

По данным Росавиации, в прошлом году пассажиропоток внутри страны составил 77,7 млн человек, что составляет 82% от общего объема перевозок.

Минтранс Росавиация IATA ДВФО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минюст признал иноагентами Марию Максакову-Игенбергс и Марию Певчих

Минюст признал иноагентами Марию Максакову-Игенбергс и Марию Певчих

Что произошло за день: пятница, 5 мая

Режиссер Евгения Беркович арестована по делу об оправдании терроризма

Режиссер Евгения Беркович арестована по делу об оправдании терроризма
Военная операция на Украине

Шойгу в ЮВО проинспектировал технику и вооружения, направляемые в районы проведения СВО

RBI допускает вывод Райффайзенбанк из периметра группы после III квартала

Военная операция на Украине

В Запорожской области вывезут часть жителей 18 прифронтовых населенных пунктов

Железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили с опережением сроков

Железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили с опережением сроков

ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС

ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС

RBI продолжает сокращать бизнес в России

Бывший военнослужащий из Белгорода получил 13 лет строгого режима колонии за госизмену

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });