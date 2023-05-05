Авиакомпании с долей внутренних перевозок менее 70% могут лишиться права летать за границу

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил новую редакцию приказа о порядке выдачи авиаперевозчикам допусков к выполнению международных рейсов.

Предполагается, что межведомственная комиссия сможет отказывать в таком допуске, если доля пассажиропотока авиакомпании внутри России за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии, составила менее 70%.

"Уполномоченный орган (...) отказывает в предоставлении государственной услуги посредством направления уведомления с указанием маршрутов по электронной почте в следующих случаях (...): объем перевозок по внутренним воздушным линиям меньше 70% от общего количества перевезенных пассажиров авиакомпании на первое число месяца, предшествующего месяцу проведения заседания межведомственной комиссии", - говорится в проекте приказа, опубликованном на портале regulation.gov.ru.

Объем перевозок внутри страны также планируется сделать критерием для оценки авиакомпании, претендующей на допуск: при доле 70-75% она получит 0 баллов на голосовании, при 76-80% - 1 балл, при 81-85% - 2 балла, при 86-90% - 3 балла, при 91-95% - 4 балла, при 95-100% - 5 баллов.

В действующем приказе Минтранса вероятность получения допуска зависит от объема перевозок внутри Дальневосточного федерального округа.

Еще одним новым критерием предлагается сделать долю воздушных судов в парке перевозчика, находящихся только в российском реестре, а также процент коммерческой загрузки и занятости пассажирских кресел. При этом критерии о наличии у перевозчика сертификата IATA по аудиту безопасности полетов (IOSA), а также уровне безопасности полетов и сервиса, которые есть в действующих правилах, в проекте отсутствуют. Вместе с тем критерий о перевозках с использованием отечественных самолетов предлагается оставить.

Если приказ будет утвержден, он вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.

С марта 2022 года для российских перевозчиков действуют временные правила допуска к международным рейсам. По этим правилам межведкомиссия может принимать решение о временной передаче допуска от одного перевозчика другому на внеочередных заседаниях. Как сообщала Росавиация, при голосовании учитываются такие критерии как общее число самолетов (в том числе зарегистрированных в России и находящихся в собственности российских компаний), регулярность полетов, число предостережений и предписаний по не устраненным нарушениям требований безопасности полетов.

Позднее во временный алгоритм были внесены изменения: одним из новых критериев стал объем перевозок авиакомпаний по внутренним линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии. Декларировалось, что эта мера направлена на выполнение поручения президента о перевозке в 2022 году не менее 100 млн пассажиров. В результате было перевезено 95,2 млн человек.

По данным Росавиации, в прошлом году пассажиропоток внутри страны составил 77,7 млн человек, что составляет 82% от общего объема перевозок.