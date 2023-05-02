Выручка "АГД Даймондс" в 2022 году упала на 36%, до 18 млрд рублей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Выручка алмазодобывающей компании "АГД Даймондс" (AGD Diamonds), которая разрабатывает трубку им. Гриба в Архангельской области, в 2022 г. упала на 36%, составив 18 млрд рублей по сравнению с 28 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

При этом себестоимость снизилась на 30%, до 7,22 млрд рублей (годом ранее - 10,35 млрд рублей).

Валовая прибыль "АГД Даймондс" упала в прошлом году на 39%, до 10,8 млрд рублей, прибыль от продаж - на 44%, до 8,86 млрд рублей.

Чистая прибыль алмазодобытчика составила 8,1 млрд рублей против чистого убытка в 57,32 млрд рублей годом ранее. Убыток объяснялся расходами в размере 80,45 млрд рублей, которые в основном представляют из себя требования к "АГД Даймондс" по гарантии, предоставленной акционером ООО "Открытие промышленные инвестиции" банку-кредитору.

На фоне введения в начале 2022 г. новых санкций в отношении РФ "АГД Даймондс" столкнулась с отказами от поставок запчастей, оборудования и техники как по новым, так и по действующим контрактам, говорится в пояснениях к отчетности. Альтернативные поставщики и подрядчики предлагали заключать контракты по ценам, в несколько раз превышающим прежние, а также потребовали привязать цены к мировым валютам. Из-за логистических препятствий сроки поставки существенно увеличились. Осуществление взаимных расчетов с иностранными контрагентами в долларах и евро стало невозможным, подтолкнув к поиску новых вариантов расчетов по внешнеторговых контрактам, в результате чего существенно увеличились сроки получения выручки.

Также "АГД Даймондс" уточнила, что банк-корреспондент Citibank в феврале 2022 г. блокировал перечисленный "АГД Даймондс" авансовый платеж в $86 тыс. по контракту на поставку мобильной обогатительной установки, что объяснялось ограничительными мерами иностранных государств в отношении банка, через который компания осуществила платеж.

Единственным акционером "АГД Даймондс" остается ООО "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ). ОПИ, который привлек кредит на покупку "АГД Даймондс" у НК "ЛУКОЙЛ", допустил дефолт по обязательствам перед ВТБ и по иску банка в начале 2021 г. был признан банкротом. В настоящий момент ОПИ находится в стадии конкурсного производства, идет инвентаризация имущества.

В отношении самой "АГД Даймондс" по заявлению ВТБ судом в октябре 2021 г. введена процедура наблюдения.

"АГД Даймондс" (прежнее название "Архангельскгеолдобыча") - единственный независимый от "АЛРОСА" производитель алмазов в России, на которого приходится около 10% общероссийской добычи. Разрабатываемая "АГД Даймондс" трубка им.Гриба по своим запасам является четвертой в России и восьмой в мире. Запасы были утверждены в 2010 г. в объеме 76 млн тонн руды. Срок эксплуатации месторождения, добыча на котором ведется сейчас открытым образом, - более десяти лет. Алмазы "АГД Даймондс" обычно реализует на аукционах в центрах мировой торговли Антверпене и Дубае через сбытовое подразделение Grib Diamonds.

Контролирующая почти треть рынка алмазного сырья российская "АЛРОСА", попавшая в прошлом году в SDN list, не публикует операционные и финансовые результаты с марта 2022 г.