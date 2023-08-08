Компания, на балансе которой находятся акции AGD Diamonds, сменила владельца

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий АО "Открытие холдинг" в рамках процедуры банкротства компании продал 100% долей "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ) и 100% акций кипрской Lakover Trading, свидетельствуют данные электронной площадки "Агoра".

По данным "Агoры", покупателем активов выступила компания ООО "Инвест-Система". По информации ЕГРЮЛ, компания была учреждена в июле 2023 года, ее акционер и генеральный директор - Артем Алексанян. Доли ОПИ были приобретены по цене 10 млн рублей, акции Lakover Trading - за аналогичную сумму.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одним из крупнейших финансовых холдингов в России. В 2017 году принадлежащие ему банки "Открытие" и "Траст" перешли под контроль ЦБ, что серьезно ухудшило финансовое положение компании. Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств, в 2022 году суд признал компанию банкротом. На тот момент сумма требований в реестре кредиторов оценивалась почти в 920 млрд рублей.

Компания ОПИ после перехода "Открытия" и "Траста" к ЦБ стала ключевым активом "Открытие холдинга". На балансе ОПИ находятся акции AGD Diamonds - единственного независимого от "АЛРОСА" производителя алмазов в России, на которого приходится около 10% общероссийской добычи. Разрабатываемая AGD трубка имени Гриба по своим объемам является четвертой в России и восьмой в мире.

Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", в 2017 году был продан ОПИ за $1,45 млрд. Сделку частично финансировал ВТБ, выдавший кредит на $873 млн. В рамках сделки ВТБ получил в залог 100% долей покупателя, а также 1 тысячу обыкновенных акций номиналом 1 евро в уставном капитале Lakover Trading Ltd. Кроме того, в обеспечение кредитного соглашения между ВТБ и ОПИ компания AGD выдала банку независимую гарантию на $1,5 млрд со сроком действия до 28 марта 2024 года.

ОПИ по заявлению ВТБ было признано банкротом, так как перестало обслуживать кредит, выданный на сделку с акциями AGD.

ВТБ отказался комментировать продажу конкурсным управляющим залогового имущества "Открытие холдинга".

В 2020 году Федеральная антимонопольная служба потребовала развернуть сделку, так как "Открытие холдинг" при покупке AGD скрыл от ведомства данные о наличии у трех акционеров компании иностранного гражданства. Кроме того, по мнению ФАС, цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момент был банк "Открытие", который через несколько месяцев после сделки попал на санацию, оспариваемая сделка может прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, посчитали в ФАС.

Судебные разбирательства длились больше двух лет и закончились в июле 2020 года заключением мирового соглашения, суть которого не раскрывалась, так как, по заявлению участников процесса, заключительное заседание суда прошло в закрытом режиме.