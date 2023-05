Фондовые индексы США во вторник снизились вслед за акциями банков

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением, в том числе из-за падения котировок акций банков.

Американские регуляторы днем ранее закрыли First Republic Bank, продав основную часть его активов, передав депозиты банку JPMorgan Chase & Co.. Крах First Republic стал крупнейшим в финансовой системе США со времен кризиса 2008 года.

Кроме того, CNBC со ссылкой на источники сообщило о том, что Morgan Stanley планирует сократить около 3 тыс. работников (порядка 5% штата банка) до конца июня.

Цена акций региональных банков упала наиболее значительно, в частности, PacWest Bancorporation - на 27,8%, Western Alliance Bancorporation - на 15,1%, Metropolitan Bank Holding Corp. - на 20,5%, Citizens Financial Group - на 5,2%, KeyCorp - на 9,4%, Customer Bancorp Inc. - на 12,9%.

Бумаги крупнейших банков страны тоже подешевели: JPMorgan - на 1,6%, Goldman Sachs Group - на 2,1%, Morgan Stanley - на 1,9%, Citigroup Inc. - на 2,7%, Wells Fargo - на 3,8%, Bank of America Corp. - на 3%.

Инвесторы ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Аналитики полагают, что Федрезерв увеличит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Если прогноз оправдается, ставка будет повышена по итогам десятого заседания подряд, и ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых.

Кроме того, важными событиями этой недели являются квартальная отчетность Apple и данные о состоянии американского рынка труда в апреле.

Цена акций DuPont de Nemours Inc. во вторник рухнула на 6,3%. Химическая компания снизила чистую прибыль и выручку в первом квартале. Кроме того, DuPont объявила о покупке производителя медицинских изделий Spectrum Plastics Group у инвесткомпании AEA Investors за $1,75 млрд с оплатой денежными средствами.

Котировки бумаг Pfizer Inc. снизились на 0,4%. Фармацевтическая компания в январе-марте сократила выручку на 29%, хотя она и оказалась лучше прогнозов рынка.

Акции Chegg Inc., предоставляющей различные образовательные услуги онлайн, упали на 48,4% после того, как руководство компании дало слабый прогноз на второй квартал из-за опасений конкуренции со стороны чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT.

В то же время цена бумаг Uber Technologies взлетела на 11,6%. Сервис заказа такси и доставки еды в первом квартале увеличил EBITDA в 4,5 раза, что превзошло ожидания. Кроме того, компания дала сильный прогноз на текущий период.

Restaurant Brands International, владеющая ресторанами быстрого обслуживания Burger King и Popeyеs Louisiana Kitchen, а также сетью кофеен Tim Hortons, в январе-марте повысила чистую прибыль на 3,3%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогноз экспертов. Цена бумаг компании увеличилась на 2,2%.

Также благодаря хорошей квартальной отчетности на 5% подорожали акции владельца гостиниц Marriott International.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 367,17 пункта (на 1,08%) и составил 33684,53 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Chevron Corp., подешевевшие на 4,3%, American Express Co. - на 3,8%, Walgreens Boots Alliance - на 3,2%.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось за день на 48,29 пункта (на 1,16%) - до 4119,58 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов снизился на 132,09 пункта (на 1,08%) и завершил сессию на отметке 12080,51 пункта.