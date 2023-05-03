Brent торгуется у $75,4 за баррель

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо меняются утром в среду после резкого снижения накануне.

К 8:04 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,05%), до $75,36 баррель. Во вторник Brent подешевела на $3,99 (5%), до $75,32 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,02 (0,03%), до $71,64 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $4 (5,3%), до $71,66 за баррель.

Обе марки завершили торги на самой низкой отметке с 24 марта на опасениях глобальной рецессии и очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.

"Страхи рецессии стали ураганом, разрушившим все на своем пути, включая рынок нефти, - написал управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. - И неважно, что фундаментальные показатели рынка сейчас сильнее, чем когда-либо - с растущим спросом и падающим предложением в обозримом будущем".

Федрезерв, как ожидается, повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания, завершающегося в среду. При этом ЦБ может сигнализировать о готовности взять паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики на последующем заседании, отмечает MarketWatch.

Также трейдеры ждут официальных данных о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые Минэнерго раскроет позднее в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют, что резервы нефти в стране упали на 3,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 300 тысяч и 1,5 млн баррелей соответственно.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 28 апреля, на 3,9 млн баррелей.