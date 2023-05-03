Цена Brent опустилась ниже $74 за баррель

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти возобновили падение днем в среду, опускаясь третью сессию подряд на опасениях сокращения мирового спроса на топливо.

К 11:43 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,35 (1,79%) - до $73,97 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,46 (2,04%) - до $70,20 за баррель.

Во вторник Brent подешевела на 5%, WTI - на 5,3%.

Рынок ждет итогов майского заседания Федеральной резервной системы США, которое завершается в среду. Большинство аналитиков склоняется к мнению, что ФРС повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

"Несмотря на опасения по поводу экономического роста, Федрезерв, как ожидается, снова повысит ставку, что продолжает оказывать давление на прогнозы спроса (на топливо - ИФ)", - написал аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные 2 мая вечером, показали падение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 28 апреля, на 3,9 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей будут обнародованы Минэнерго США в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют, что резервы нефти в стране снизились на 3,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 300 тысяч и 1,5 млн баррелей соответственно.