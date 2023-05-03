ЦБ Азербайджана повысил учетную ставку на 25 б.п. - до 9%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 9% годовых, говорится в сообщении ЦБ.

Нижний порог процентного коридора увеличен с 7% до 7,5%, верхний - с 9,75% до 10%, отмечает регулятор.

Данное решение вступает в силу с 4 мая.

ЦБА в пятый раз подряд повышает учетную ставку - каждый раз на 25 б.п.: в последний раз ЦБ повышал учетную ставку с 30 марта 2023 года - на 25 б.п. - до 8,75%.

В следующий раз ЦБ обсудит вопрос учетной ставки 21 июня.