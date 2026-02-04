Поиск

ЦБ Азербайджана неожиданно снизил учетную ставку до 6,5%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Центральный банк Азербайджана на заседании в среду принял решение о снижении учетной ставки до 6,5% с 6,75%.

Регулятор сообщил, что нижний порог процентного коридора понижен до 5,5% с 5,75%, верхний - до 7,5% с 7,75%. Это решение вступает в силу с 5 февраля.

Центробанк отмечает, что такое решение принято с учетом прогнозов по инфляции, которая держится в установленном коридоре 4% плюс-минус 2 процентных пункта. Кроме того, при принятии решения были учтены глобальная экономическая активность и текущая ситуация на международных финансовых рынках, основные тенденции, наблюдаемые во внутренней макроэкономической среде, а также трансмиссия решений денежно-кредитной политики на финансовые рынки и реальный сектор экономики.

Ранее сообщалось, что аналитики ING Group ожидали сохранения ставки на прежнем уровне.

В 2025 году Центробанк Азербайджана провел 8 заседаний по учетной ставке, на 6 из которых принимал решение о ее сохранении и на двух - о снижении каждый раз на 25 базисных пунктов. В том числе в декабре 2025 года было принято решение о снижении ставки с 7% до 6,75%.

Азербайджан ING Group
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

 ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

Продажи легковых Lada в России в январе упали на 28,7%

Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

 Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

Вторичные эффекты от январской инфляции потребуют от Банка России осторожности со ставкой

Банк России отметил рост экономической активности в IV квартале

Waymo привлекла $16 млрд при оценке на уровне $126 млрд

 Waymo привлекла $16 млрд при оценке на уровне $126 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8314 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });