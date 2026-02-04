ЦБ Азербайджана неожиданно снизил учетную ставку до 6,5%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Центральный банк Азербайджана на заседании в среду принял решение о снижении учетной ставки до 6,5% с 6,75%.

Регулятор сообщил, что нижний порог процентного коридора понижен до 5,5% с 5,75%, верхний - до 7,5% с 7,75%. Это решение вступает в силу с 5 февраля.

Центробанк отмечает, что такое решение принято с учетом прогнозов по инфляции, которая держится в установленном коридоре 4% плюс-минус 2 процентных пункта. Кроме того, при принятии решения были учтены глобальная экономическая активность и текущая ситуация на международных финансовых рынках, основные тенденции, наблюдаемые во внутренней макроэкономической среде, а также трансмиссия решений денежно-кредитной политики на финансовые рынки и реальный сектор экономики.

Ранее сообщалось, что аналитики ING Group ожидали сохранения ставки на прежнем уровне.

В 2025 году Центробанк Азербайджана провел 8 заседаний по учетной ставке, на 6 из которых принимал решение о ее сохранении и на двух - о снижении каждый раз на 25 базисных пунктов. В том числе в декабре 2025 года было принято решение о снижении ставки с 7% до 6,75%.