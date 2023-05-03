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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Lufthansa в I квартале снизила чистый убыток на 20%, хуже прогноза

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года Deutsche Lufthansa AG сократила чистый убыток на 20%, однако результат оказался хуже прогноза.

Чистый убыток авиакомпании в январе-марте составил 467 млн евро против 584 млн евро годом ранее. Скорректированная EBIT была отрицательной - минус 273 млн евро против минус 577 млн евро годом ранее.

При этом выручка увеличилась на 40% - до 7,017 млрд евро с 5,002 млрд евро.

За минувший квартал авиакомпания перевезла 21,643 млн пассажиров, что на 64% превзошло показатель за тот же период 2022 года. Загруженность рейсов повысилась до 79,7% с 65,4%.

Средний прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предусматривал чистый убыток на уровне 289 млн евро, выручку - 7,54 млрд евро, скорректированную EBIT - минус 254 млн евро.

Lufthansa подтвердила, что ожидает хороших показателей в летний туристический сезон.

"Стабильно высокий спрос вселяет в нас уверенность относительно ближайших месяцев", - сказал главный финансовый директор авиаперевозчика Ремко Стинберген.

С начала 2023 года капитализация Lufthansa подскочила на 24,3% (до 11,6 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 13%.

Lufthansa Ремко Стинберген Германия
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