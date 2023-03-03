Lufthansa вернулась к прибыли в IV квартале при росте выручки в 1,5 раза

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В IV квартале авиакомпания Deutsche Lufthansa AG получила чистую прибыль и увеличила выручку в полтора раза благодаря восстановлению рынка авиаперевозок после пандемии.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила 307 млн евро против убытка в 314 млн евро годом ранее.

Квартальная выручка перевозчика повысилась на 52%, до 8,88 млрд евро.

Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат (EBIT) составила 575 млн евро, годом ранее показатель был отрицательным - 42 млн евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предусматривал квартальную чистую прибыль в размере 386 млн евро, выручку - 9,1 млрд евро, скорректированную EBIT - 605 млн евро.

В 2022 году Lufthansa зафиксировала чистую прибыль в размере 791 млн евро против убытка в 2,19 млрд евро годом ранее.

За минувший год авиакомпания перевезла 102 млн пассажиров, показатель вырос более чем в два раза.

С начала года капитализация Lufthansa подскочила на треть, до 11,84 млрд евро.