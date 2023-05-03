PepsiCo повысила квартальные дивиденды на 10%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, сообщила, что увеличила размер квартальных дивидендов на 10% - до $1,265 на акцию.

В результате годовые дивиденды вырастут до $5,06 на акцию с $4,06.

Ближайшие дивидендные выплаты пройдут 30 июня. Закрытие реестра акционеров назначено на 2 июня.

"PepsiCo выплачивает дивиденды в денежной форме за каждый квартал с 1965 года. В 2023 году компания повысит выплаты 51-й год подряд", - отмечается в сообщении.

С начала 2023 года капитализация PepsiCo увеличилась на 6,4% (до $264,1 млрд), при этом фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 15,4%.