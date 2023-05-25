Принадлежащий PepsiCo завод "Лебедянский" в 2022 году снизил выпуск соков почти на треть

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Завод по производству соков "Лебедянский" (принадлежит PepsiCo Inc.) в 2022 году выработал 406,9 млн литров продукции, что почти на треть меньше, чем в 2021 году (599,4 млн литров), сообщается в отчетности компании.

Выручка предприятия снизилась до 1,68 млрд рублей с 1,86 млрд рублей в 2021 году, валовая прибыль - до 263 млн рублей с 304,7 млн рублей. Чистая прибыль "Лебедянского" выросла до 3,1 млрд рублей с 1,87 млрд рублей год назад.

Производство соков было сконцентрировано на "Лебедянском" (Липецкая область) после того, как PepsiCo в 2015 году закрыло и выставило на продажу завод "Вимм-Билль-Данн Напитки" ("ВБД Напитки") в Московской области.

PepsiCo стала одним из ведущих производителей молочной продукции и безалкогольных напитков в России после покупки компании "Вимм-Билль-Данн". Сделка закрылась в сентябре 2011 года. Российская компания была оценена в $5,8 млрд.

В 2022 году PepsiCo прекратила выпуск напитков глобальных брендов Pepsi, 7UP и Mountain Dew и начала производство продукции под брендами "Русский дар", "Фрустайл", "Эвервесс". Компания также заявляла о приостановке инвестиций и рекламной деятельности в России. Продажи молочной продукции, а также продуктов питания для детей продолжены.