"Ростелеком" выкупил долю "ЛУКОЙЛа" в телекоммуникационном СП и консолидировал 100%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" консолидировало 100% в ООО "Информ", выкупив 49,9% у ПАО "ЛУКОЙЛ", говорится в сообщении оператора.

Сумма сделки не называется. ФАС России в марте одобрила ходатайство на сделку от "дочки" "Ростелекома" – ПАО "Башинформсвязь". Выкуп этой доли – реализация ранее предусмотренного опциона, говорили в "Ростелекоме".

На базе "Информа" оператор создаст Центр компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора, который будет доступен для заказчиков из топливно-энергетического комплекса и предоставит им максимально полную продуктовую линейку современных телеком- и ИТ-сервисов, говорится в сообщении "Ростелекома".

"Приобретаемый телекоммуникационный бизнес - привлекательный для "Ростелекома" актив, поскольку дает возможность эффективнее обслуживать подразделения группы "ЛУКОЙЛ" и дополнительно предлагать заказчику весь спектр цифровых продуктов. Кроме того, синергия, которая возникает от объединения отраслевой экспертизы партнера с нашей мощной инфраструктурой, открывает новые возможности для заказчиков "Ростелекома" в нефтегазовой отрасли", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента по работе с корпоративным и государственным сегментом "Ростелекома" Валерия Ермакова.

В "ЛУКОЙЛе", в свою очередь, сообщили, что сделка соответствует стратегии группы по оптимизации бизнес-процессов, сокращению непрофильной деятельности и переходу к услугам профессиональных участников рынка на основе аутсорсинга. При этом нефтяная компания продолжит сотрудничество с Центром компетенций, который формируется "Ростелекомом".

"Башинформсвязь" в ноябре 2020 года приобрела 50,1% телеком-"дочки" "ЛУКОЙЛа" - ООО "Лукойл-Информ" (в настоящее время - ООО "Информ"). Сделка предусматривала возможность реализации покупателем и продавцом опционов колл/пут на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году.

Сумма вложений в контрольный пакет "Лукойл-Информа" не раскрывалась. Однако сообщалось, что итоговая сумма сделки с учетом опционов будет зависеть от результатов деятельности компании и составит не менее 2 млрд рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2022 году выручка от продаж "Информа" составила 3,99 млрд рублей, сократившись на 5,6% по сравнению с 2021 годом. Чистая прибыль возросла в 2,1 раза – до 529,76 млн рублей.