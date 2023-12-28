"Ростелеком" купил 28% агрегатора авторских экскурсий GuideGo

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" завершило сделку по приобретению 28% агрегатора экскурсий по всему миру ООО "Гайд Гоу" (GuideGo), говорится в сообщении оператора.

Параметры сделки не уточняются. В "Ростелекоме" считают, что сделка позволит компании надежно закрепиться на рынке авторских российских экскурсий.

"Рынок внутреннего туризма набирает обороты. Продукт "Гайд Гоу" дает пользователям качественную витрину увлекательных путешествий и позволяет гидам грамотно продвигать свои услуги", - заявил первый вице-президент - финдиректор "Ростелекома" Сергей Анохин.

"Мы стали первой компанией в России, которая привлекла крупного стратегического инвестора на рынок авторских экскурсий. Это значит, что отрасль активно переходит в цифровой формат и становится привлекательной для инвестиций. Ресурсы "Ростелекома" позволят нам в ближайшие несколько лет значительно увеличить объемы продаж и стать лидером рынка. Наше сотрудничество поможет развивать турбизнес в стране и открывать новые города России как экскурсионные объекты для широкой, в том числе зарубежной, аудитории", - отметил основатель "Гайд Гоу" Степан Винограденко.

Компания "Гайд Гоу" предлагает авторские экскурсии от русскоязычных гидов более чем в 200 городах мира. За три года работы клиентами компании стали свыше 50 тысяч человек.

ООО "Гайд Гоу" зарегистрировано в январе 2020 года. Выручка в 2022 году составила 8,3 млн рублей, чистая прибыль - 194 тысячи рублей. До сделки 85% компании принадлежало Степану Винограденко, 15% - Жанату Бурабаеву.