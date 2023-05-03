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Россельхозбанк за пять лет вложил в садоводство более 45 млрд рублей

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Россельхозбанк за последние пять лет вложил в российское садоводство более 45 млрд рублей.

За десять лет банк принял участие в реализации 25 инвестиционных проектов в этой отрасли, сообщила руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Анна Осетрова на сессии на Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах.

По ее словам, из общей суммы кредитования около 5 млрд рублей предоставлено садоводам Северного Кавказа, причем поддержано порядка 10 проектов по закладке садов интенсивного типа.

"Помимо традиционных направлений садоводства, Россельхозбанк видит высокие перспективы роста в питомниководстве, переработке фруктов и ягод, создании фруктохранилищ, в том числе вне регионов-производителей", - сказала Осетрова.

Наряду с финансированием Россельхозбанк обучает садоводов в Школе фермера и помогает им реализовывать продукцию при помощи маркетплейса "Свое родное".

Россельхозбанк был создан в 2000 году, принадлежит государству.

Россельхозбанк Анна Осетрова Северный Кавказ
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