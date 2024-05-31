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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

РСХБ за два года увеличил кредитование экспортеров зерна почти в 1,5 раза

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россельхозбанк в 2023 году выдал экспортерам зерна 253 млрд рублей кредитов, что на 45% больше, чем в 2021 году, сообщила первый зампредседателя правления РСХБ Ирина Жачкина на Всероссийском зерновом форуме.

По сравнению с 2022 годом, когда было выдано 225 млрд рублей кредитов, рост составил 12,4%.

Часть средств, эквивалентных 60 млрд рублей, выдана в валюте, в том числе 21 млрд рублей - в юанях.

В целом же за 2023 год Россельхозбанк предоставил экспортоориентированным компаниям 538 млрд рублей кредитов.

"Таким образом, 47%, почти половина средств, была выдана именно поставщикам зерна", - заявила Жачкина, отметив, что зерно является ключевой позицией в аграрных поставках России. В прошлом году его доля в общем в экспорте продукции АПК составила 40%.

"России удалось наладить и даже нарастить поставки сельхозпродукции в новых внешнеэкономических реалиях. При сохранении приоритета внутреннего рынка экспортный потенциал АПК используется эффективно, несмотря на санкции. Важно, что вырученные деньги возвращаются в Россию и идут на развитие агроотрасли, в том числе на реализацию инвестиционных проектов. Экспорт зерновых осуществляется из всех федеральных округов", - добавила Жачкина.

Россельхозбанк создан в 2000 году, принадлежит государству.

РСХБ АПК Ирина Жачкина
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