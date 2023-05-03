Минфин РФ 3 мая разместил на одном аукционе рекордный с начала года объем ОФЗ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 3 мая разместило на одном первичном аукционе рекордный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) с начала года - на 75,5 млрд рублей по номиналу; рекордный показатель был достигнут за счет того, что ведомство впервые с начало года размещало бумаги с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК), пользующиеся у инвесторов большим спросом, чем "классические" выпуски с постоянным купоном.

Всего же за день на двух аукционах Минфин смог разместить гособлигации на общую сумму 98,79 млрд рублей по номиналу, что является максимумом с 15 февраля. За пять аукционных дней с начала второго квартала ведомство продало ОФЗ на сумму 325,82 млрд рублей, что составляет 38,3% от квартального плана в размере 850 млрд рублей (до конца квартала осталось еще 7 аукционных дней).

На первом аукционе, состоявшемся 3 мая, были проданы ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года на общую сумму 23,289 млрд рублей по номиналу при спросе 36,643 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 17,827 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 75,0501% от номинала, что соответствует доходности 10,81% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 75,02% от номинала, что соответствует доходности 10,81% годовых.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 4-го купонного дохода - 16 августа 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

На втором аукционе Минфин продал ОФЗ-ПК серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года на сумму 75,501 млрд рублей по номиналу при спросе 260,744 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 72,925 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 96,5693% от номинала; цена отсечения была установлена на уровне 96,4% от номинала.

Облигации серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года имеют 48 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 2 августа 2023 года. Расчет процентных ставок 1-48-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода).