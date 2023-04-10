Крупные банки в марте выкупили 60,5% всех размещений ОФЗ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО), по-прежнему, предъявляют основной спрос на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), хотя их доля немного снизилась в марте - до 60,5% всех размещений этих бумаг по сравнению с 65,6% в феврале, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном Банком России.

Некредитные финансовые организации выкупили 21% размещенных ОФЗ (в феврале показатель составлял 23,8%).

На первичном рынке в марте СЗКО приобрели ОФЗ на 104,4 млрд рублей (среднесрочные - на 44,3 млрд рублей, долгосрочные - на 60,1 млрд рублей).

Объем привлеченных Минфином средств на аукционах ОФЗ в марте снизился относительно февраля на 35% - до 207,6 млрд рублей с 321,3 млрд руб. по номиналу. В структуре размещений 96,5% пришлось на ОФЗ-ПД, 3,5% - на ОФЗ с защитой от инфляции. С начала года Минфин разместил 92% (738,4 млрд рублей) от плановых значений на первый квартал (800 млрд рублей).