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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Запасы нефти в США снизились на 1,28 млн баррелей за неделю

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,28 млн баррелей - до 459,63 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 1,74 млн баррелей и составили 222,88 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,19 млн баррелей, до 110,32 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 500 тыс. баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

США
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