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Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с конца марта

Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с конца марта
Фото: Picture alliance via Getty Images

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки усилили падение вечером в среду. Трейдеры ожидают повышения процентных ставок в США и еврозоне и оценивают данные об американских запасах нефти.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 по московскому времени подешевели на $2,77 (3,68%) - до $72,55 за баррель. Последний раз марка торговалась ниже $73 за баррель в конце марта.

Котировки фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $2,79 (3,89%) - до $68,87 за баррель.

Сегодня завершится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, его итоги будут обнародованы в 21:00 по Москве. Большинство аналитиков склоняется к мнению, что ФРС повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) также, скорее всего, ужесточит денежно-кредитную политику, отмечает Trading Economics. Итоги его майского заседания будут опубликованы в 15:15 по московскому времени в четверг.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,28 млн баррелей - до 459,63 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 1,74 млн баррелей и составили 222,88 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,19 млн баррелей, до 110,32 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали, что резервы нефти в Штатах снизились на 3,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 300 тыс. и 1,5 млн баррелей соответственно.

Глава финансовой компании Pickering Energy Partners Дэн Пикеринг в интервью CNBC заявил о своем оптимизме в отношении нефтяных котировок, однако в ближайшие несколько месяцев ожидает волатильности. "Фундаментальные показатели хороши, настроения - тревожные", - пояснил он.

Brent WTI США
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