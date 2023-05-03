Объем финского экспорта в Россию упал за год почти на 80%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Объемы финского экспорта в Россию в январе-феврале 2023 года упали на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Таможенный департамент страны.

По его данным, на Россию от общего объема финского экспорта пришлось всего 1,3%.

При этом экспорт Финляндии в Россию сократился сильнее, чем в среднем по странам ЕС.

Экспорт стран Европейского союза в январе-феврале 2023 года составлял лишь половину от объемов первых двух месяцев 2022 года.