Финляндия планирует продлить ограничения на въезд для российских туристов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Новое правительство Финляндии намерено продлить ограничения на въезд для россиян, сообщил газете Demokraatti глава переговоров по формированию правительства республики Петтери Орпо.

"Конфликт между Россией и Украиной продолжается. Поэтому, не вдаваясь в подробности, понятно, что ограничения на въезд сохранятся", - сказал Орпо.

Финляндия с 30 сентября 2022 года закрыла границу для россиян, въезжающих с туристическими целями. Оформление виз туристам также прекращено. Въехать в страну можно только для учебы, лечения или по приглашению близких родственников.

Орпо также напомнил о решении России сократить взаимное консульское присутствие в странах, по его словам, это была "ожидаемая мера".

"Тем не менее, мне кажется чрезвычайно важным сохранение дипломатической связи между странами, чтобы была возможность все уладить", - считает Орпо.

Весной Петтери Орпо и возглавляемая им Национальная коалиционная партия выиграли парламентские выборы.