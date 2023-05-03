Гендиректором "Балтийского завода" назначен экс-глава "Ижорских заводов"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Балтийский завод" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) назначил генеральным директором предприятия экс-главу ПАО "Ижорские заводы" Юрия Гордиенкова, сообщает пресс-служба завода.

"Совет директоров АО "Балтийский завод" принял решение об избрании Юрия Гордиенкова на должность генерального директора завода сроком на пять лет. Его кандидатура также была согласована советом директоров АО "ОСК"", - говорится в сообщении.

Юрий Гордиенков закончил Ленинградский политехнический институт имени Калинина и Межотраслевой институт повышения квалификации и подготовки кадров при Санкт-Петербургском университете экономики и финансов.

"Юрий Гордиенков обладает значительным опытом работы в промышленности и управлении крупными предприятиями. В частности, занимал высокие руководящие должности в компаниях – ООО "ОМЗ-Спецсталь", ПАО "Ижорские заводы", где он прошел путь от сменного мастера до генерального директора", - добавляет пресс-служба.

"Ижорские заводы" Гордиенков возглавлял до середины января 2022 года. Согласно сообщению компании, он ушел со своего поста досрочно по соглашению сторон.

Как сообщалось, в апреле совет директоров "Балтийского завода" назначил временно исполняющим обязанности генерального директора предприятия первого замглавы ОСК Андрея Бузинова. Он сменил на посту Алексея Кадилова, у которого 16 апреля закончился контракт с ОСК, по обоюдному согласию было принято решение не продлевать его. Кадилов возглавлял предприятие с 2013 года.

"Балтийский завод" специализируется на строительстве боевых кораблей и подлодок, ледоколов, гражданских судов.

Согласно сайту предприятия, в 80-е годы прошлого столетия предприятие освоило строительство тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 ("Орлан"): "Адмирал Ушаков", "Адмирал Лазарев", "Адмирал Нахимов". Последний корабль этой серии "Петр Великий", построенный на заводе в 1998 году, по составу оборудования и вооружения до сих пор не имеет аналогов в мировом флоте.

В 1988 году был построен первый и единственный в мире атомный научный комплекс космической связи ССВ-33 "Урал".

В апреле 2004 года Балтзавод завершил выполнение крупного международного заказа в области надводного кораблестроения - строительство серии фрегатов для военно-морских сил Индии.

В 2008 и 2009 годах "Балтийский завод" передал заказчику два дизель-электрических ледокола "Москва" и "Санкт-Петербург". Эти суда стали первыми дизель-электрическими ледоколами, построенными в России за последние 30 лет.

В настоящее время завод ведет строительство атомных ледоколов проекта 22220.

Всего за 160-летнюю историю предприятия здесь построено около 600 военных кораблей, подводных лодок и гражданских судов.

"Ижорские заводы" (входит в "Объединенные машиностроительные заводы", ОМЗ) производит оборудование для горнодобывающей промышленности и атомных электростанций. "Объединенные машиностроительные заводы" производят, монтируют и обслуживают оборудование для атомной энергетики, нефтегазовой, горной промышленности, выпускают спецстали.