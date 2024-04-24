Сменился гендиректор судостроительного "Балтзавода"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Балтийский завод" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) решил назначить новым генеральным директором предприятия Александра Коновалова, сообщает пресс-служба верфи.

С мая 2023 года гендиректором завода был Юрий Гордиенков.

Коновалов закончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Трудовой путь начинал сборщиком корпусов металлических судов. С 2013 года занимал пост директора по производству Балтийского завода.

Балтийский завод специализируется на строительстве ледоколов и гражданских судов. В настоящее время на судозаводе ведется строительство универсальных атомных ледоколов проекта 22220.