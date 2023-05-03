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Британский регулятор начал проверку сделки по покупке Adobe сервиса Figma за $20 млрд

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) проверит сделку по покупке американским производителем программного обеспечения для обработки изображений Adobe Inc. владельца сервиса проектирования интерфейсов Figma.

Adobe объявила о покупке Figma за $20 млрд в сентябре 2022 года.

Figma, основанная в 2011 году, является частной компанией. Ее сервис позволяет пользователям разрабатывать и создавать дизайн онлайн-интерфейсов для сайтов, а также приложений для мобильных устройств.

CMA намерено проверить, не приведет ли сделка к "существенному ослаблению рыночной конкуренции в Британии на некоторые товары или услуги", говорится в сообщении регулятора.

Предварительная проверка должна завершиться до 30 июня, после чего CMA примет решение о том, стоит ли инициировать углубленный анализ сделки.

Соглашение Adobe и Figma также проверяется регуляторами США и Евросоюза.

"В нынешней жесткой регулятивной среде мы ожидаем длительных проверок сделки", - заявили в Adobe.

Акции компании теряют в цене 2,2% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 7,2%.

Adobe Figma Великобритания
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