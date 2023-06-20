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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

Сделка Adobe и Figma может стать предметом долгой антимонопольной проверки в ЕС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Cделка по покупке американским производителем программного обеспечения для обработки изображений Adobe Inc. владельца сервиса проектирования интерфейсов Figma за $20 млрд может стать предметом длительной антимонопольной проверки в Евросоюзе, пишет газета Financial Times.

Еврокомиссия (ЕК), как ожидается, официально приступит к анализу сделки позднее в этом году. Источники FT отмечают, что проверка, вероятно, не ограничится первой фазой, обычно занимающей несколько месяцев, а перейдет во вторую фазу и растянется на гораздо более долгое время.

Figma, основанная в 2011 году, является частной компанией. Ее графический онлайн-редактор для разработки дизайнов интерфейсов сайтов и приложений дает возможность нескольким пользователям работать над одним проектом в режиме реального времени.

Adobe объявила о покупке Figma в сентябре 2022 года.

В феврале ЕК выразила опасения, что сделка может "оказать серьезное негативное влияние на конкуренцию в сфере интерактивного дизайна".

С тех пор опасения европейского антимонопольного регулятора только усилились, отмечают источники FT. Эксперты ЕК полагают, что Adobe покупает Figma, чтобы устранить конкурента.

"Adobe пытается купить заслуживающего уважения конкурента, и это плохо", - отметил один из источников газеты.

В начале мая проверку сделки инициировало Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании. Предварительная проверка британского регулятора должна завершиться до 30 июня, после чего CMA примет решение о том, стоит ли инициировать углубленный анализ сделки.

Соглашение Adobe и Figma также проверяется регуляторами США.

Акции Adobe подорожали на 47% с начала текущего года.

Adobe Figma ЕК ЕС
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