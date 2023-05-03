Предпринимательская уверенность в РФ в апреле снизилась как в добыче, так и в обработке

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в апреле 2023 года по сравнению с мартом понизился в добывающих отраслях на 1 процентный пункт и составил 3,0% (в апреле годом ранее он составлял минус 2%), говорится в сообщении Росстата.

В обрабатывающем секторе индикатор составил 3,4% после 4,1% в марте этого года (в апреле 2022 года показатель равнялся 5,6%).

Апрельские показатели индекса предпринимательской уверенности рассчитаны Росстатом по измененной методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей, отмечается в сообщении статистического ведомства. Новая методика, в частности, учитывает сезонную корректировку и уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников, что увеличивает значимость ответов крупных предприятий.

Методика включает два новых индикатора – делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий). Кроме того, для оценки динамических рядов индикаторов, рассчитанных по новой методике, осуществлены ретроспективные пересчеты данных с 2017 года, указали в Росстате.

В добывающих отраслях показатель в марте, согласно новой методике, составил плюс 4% после плюс 3,8% в феврале, плюс 5,4% в январе, плюс 1,8% в декабре 2022 года, плюс 0,3% в ноябре, минус 1,3% в октябре, минус 1,0% в сентябре, минус 2% в августе, минус 0,6% в июле, минус 1,7% в июне, минус 1,3% в мае и минус 2,0% в апреле.

В обрабатывающих отраслях индекс по новой методике в марте 2023 года составил плюс 4,1% после 2,5% в феврале, плюс 1,7% в январе, минус 2,5% в декабре 2022 года, минус 2,9% в ноябре, минус 4,1% в октябре, минус 5,4% в сентябре, минус 7,1% в августе, минус 6,7% в июле, минус 6,3% в июне, минус 5,5% в мае, минус 5,6% в апреле.

Уменьшение индекса в апреле 2023 года в добыче полезных ископаемых, согласно пояснениям Росстата, обусловлено снижением ожиданий руководителей организаций относительно перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев (с 18,8% до 14,9%). Этот же показатель негативно сказался на индексе предпринимательской уверенности в обработке (ожидания по выпуску продукции опустились на 2,4 п.п., до 25,6%).

Средний уровень загрузки производственных мощностей в добывающем секторе экономики восстановился до уровня января-февраля 2023 г. – до 57% (в марте уровень загрузки в добыче равнялся 55%). В обрабатывающих производствах показатель вырос на 1 п.п. и составил 61%.

Численность занятых в организациях оценивается респондентами как недостаточная для реализации производственных задач, отмечается в сообщении Росстата. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых – минус 11,2%, так и в обрабатывающих производствах – минус 13,3%.

В добыче полезных ископаемых сохраняется преобладание числа руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, над пессимистично настроенными руководителями (1,8%). Число оптимистично смотрящих на перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев, превышает число ожидающих ухудшения ситуации на 8,6%. В обрабатывающих производствах преобладание числа руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию и перспективу изменения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев на предприятии как благоприятную, значительно выше (5,9% и 17,2% соответственно).

Оценка изменения прибыли в добывающем секторе впервые с февраля 2022 года достигла положительного значения, увеличившись на 5,5 п.п. до 5,1%. Индикатор изменения прибыли организаций в обрабатывающей промышленности остается в отрицательной зоне – минус 2,2% (месяцем ранее – минус 5,3%).

В добыче полезных ископаемых продолжает увеличиваться разрыв между числом респондентов, отметивших повышение цен на реализуемую продукцию, и респондентов, указавших на их снижение (с 9,6% в марте 2023 г. до 10,9% в апреле). В обрабатывающих производствах преобладают респонденты, указавшие на снижение цен на реализуемую продукцию (-0,5%). При оценке перспектив доминируют респонденты, ожидающие рост цен через три месяца: в добыче полезных ископаемых - 9,2%, в обрабатывающих производствах - 13,8%.

Росстат в апреле 2023 года провел традиционное обследование деловой активности 4,6 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".