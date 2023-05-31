Предпринимательская уверенность в России в мае повысилась как в добыче, так и в обработке

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в мае 2023 года по сравнению с апрелем практически не изменился (наблюдалось незначительное увеличение на 0,1 процентного пункта) и составил плюс 3,0%, сообщил Росстат.

В обрабатывающем секторе индикатор вырос на 0,7 п.п. относительно апреля - до плюс 3,9%.

С апреля 2023 года Росстат рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по измененной методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Новая методика обеспечивает сезонную корректировку показателя и дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора - делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).

В добывающих отраслях показатель в апреле, согласно новой методике, составил плюс 3,0%, после плюс 4% в марте, плюс 3,8% в феврале, плюс 5,4% в январе, плюс 1,8% в декабре 2022 года, плюс 0,3% в ноябре, минус 1,3% в октябре, минус 1,0% в сентябре, минус 2% в августе, минус 0,6% в июле, минус 1,7% в июне, минус 1,3% в мае и минус 2,0% в апреле.

В обрабатывающих отраслях индекс по новой методике в апреле 2023 года составил плюс 3,4% после плюс 4,1% в марте, плюс 2,5% в феврале, плюс 1,7% в январе, минус 2,5% в декабре 2022 года, минус 2,9% в ноябре, минус 4,1% в октябре, минус 5,4% в сентябре, минус 7,1% в августе, минус 6,7% в июле, минус 6,3% в июне, минус 5,5% в мае, минус 5,6% в апреле.

Небольшой рост индекса в добыче полезных ископаемых обусловлен увеличением доли позитивных оценок текущего спроса на продукцию (с минус 7,0% до минус 6,5%). В обрабатывающих производствах на повышение индекса повлиял оптимизм руководителей организаций по вопросу перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев (на 1,7 п.п., до 27,4%).

Средний уровень загрузки производственных мощностей в добывающем секторе экономики снизился на 1 п.п., до 56%. В обрабатывающих производствах второй месяц продолжается подъем: индикатор увеличился на 1 п.п., до 62%.

Численность занятых в организациях оценивается респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 16,3%), так и в обрабатывающих производствах (минус 14,2%).

В добыче полезных ископаемых сохраняется преобладание числа руководителей, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, над пессимистично настроенными руководителями (4,7%). Число оптимистично смотрящих на перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев, превышает число ожидающих ухудшения ситуации на 8,7%. В обрабатывающих производствах преобладание числа руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию и перспективу изменения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев на предприятии как благоприятную, значительно выше (6,5% и 17,2% соответственно).

Росстат в мае 2023 года провел традиционное обследование деловой активности 4,6 тысячи организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".