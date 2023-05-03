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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Безработица в РФ в марте осталась на достигнутом в феврале минимальном уровне в 3,5%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Безработица в России в марте 2023 года составила 3,5%, оставшись на зафиксированном в феврале историческом минимуме (за период наблюдений показателя с 1991 года), следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Предыдущее минимальное значение в 3,6% было зафиксировано в январе этого года.

До этого в ноябре-декабре 2022 года уровень безработицы составлял 3,7%, в течение сентября-октября - 3,9%, в августе равнялся 3,8%, в мае-июле удерживался на отметке 3,9%, в апреле - 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе 2022 года - 4,4%.

Общая численность безработных в России в марте 2023 года составила 2 млн 609 тыс. человек, что на 26 тыс. ниже показателя февраля 2023 года.

Росстат
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