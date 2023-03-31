Глава Минтруда отметил снижение уровня безработицы среди молодежи в РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В России уровень безработицы среди молодежи за два года снизился на 2,2%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"В целом за два года уровень безработицы молодежи у нас в возрасте от 15 до 29 лет снизился на 2,2 процентных пункта с 10,7% до 8,5%", - сказал Котяков в пятницу на итоговой коллегии министерства просвещения РФ.

Котяков также отметил, что с текущего года Минтруд совместно с Минпросвещения работали над новым сервисом "Стажировки и практики", который будет открыт в сентябре 2023 года на портале "Работа в России".

Кроме того, карьерные центры профессионального образования министерства просвещения заключили соглашения с центрами занятости. "Эта работа на сегодняшний день позволяет (осуществлять - ИФ) быстрое и плотное взаимодействие в рамках подбора персонала для промышленных предприятий", - добавил министр.