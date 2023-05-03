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Минэкономразвития оценило спад ВВП РФ в марте на уровне 1,1%

За I квартал экономика упала на 2,2%

Минэкономразвития оценило спад ВВП РФ в марте на уровне 1,1%
Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Снижение ВВП РФ в марте 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составило 1,1% в годовом сравнении после спада на 2,9% в феврале и на 2,7% в январе. Об этом говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

Снижение ВВП РФ за январь-март 2023 года Минэкономразвития оценило на уровне 2,2% по сравнению с I кварталом 2022 года.

При этом в Минэкономразвития отмечают, что с исключением сезонного фактора ВВП РФ в марте вырос на 1,0% после снижения на 0,3% в феврале.

Предварительная оценка Росстата динамики ВВП РФ за I квартал 2023 года будет опубликована 17 мая.

"Поддержку восстановлению экономики в марте оказал рост промышленного производства – рост на 1,2% м/м, в годовом выражении также рост на 1,2% после снижения на 1,7% в феврале. Эффект низкой базы предыдущего года в марте проявляется незначительно благодаря более позднему спаду в добывающем секторе (в марте 2022 года промышленное производство в целом выросло на 2,3% г/г, добыча полезных ископаемых выросла на 6,7% г/г)", - отмечается в обзоре.

обрабатывающих производствах в марте наблюдалось существенное улучшение динамики: с учетом сезонного фактора рост составил 3,6% к предыдущему месяцу (после роста на 0,2% м/м в феврале). В годовом выражении рост на 6,3%. Наибольший положительный вклад (плюс 2,8 п.п.) в динамику обрабатывающих производств внес металлургический комплекс: рост на 13,5% г/г после роста на 10,3% г/г в феврале", - говорится в докладе.

добывающей промышленности в марте отрицательная динамика на фоне добровольного снижения добычи нефти: с учетом фактора сезонности снижение на 1,0 к предыдущему месяцу (в годовом выражении минус 3,6% после минус 3,2% месяцем ранее)", - отмечают в министерстве.

Объем работ в строительстве в марте с исключением сезонности сократился на 2,2% м/м после роста на 1,9% м/м в феврале. В годовом выражении рост замедлился до 6,0% (с 11,9% в феврале).

В марте возобновился рост выпуска в сельском хозяйстве с исключением сезонного фактора: 1,8% м/м после сокращения на 0,3% в феврале. В годовом выражении рост ускорился до 3,3% после 2,6% в феврале.

Грузооборот транспорта с исключением сезонности в марте вырос на 0,4% м/м после снижения на 0,8% в феврале. В годовом выражении спад составил 3,6% (минус 0,4% в феврале). "С исключением трубопроводного транспорта в марте рост составил 0,7% г/г за счет роста грузооборота железнодорожного транспорта на 0,8%, автомобильного транспорта на 6,2% и воздушного транспорта на 5,7%", - говорится в обзоре

В Минэкономразвития также отмечают, что росту экономики в марте (с исключением сезонности) способствовал выход в положительную область оптовой торговли – с исключением сезонности рост 5,1% м/м после снижения на 3,9% месяцем ранее. В годовом выражении сокращение показателя замедлилось до 8,0% после минус 15,1% в феврале.

Оборот розничной торговли в марте с учетом сезонности ускорил рост до 0,5% м/м после подъема на 0,4% в феврале. В годовом выражении падение замедлилось до 5,1% после минус 9,0%.

Как сообщалось, ВВП РФ в 2022 году снизился на 2,1%.

Банк России 28 апреля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 0,5-2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%, но глава министерства Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что этот прогноз носит скорее консервативный характер.

Минэкономразвития
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