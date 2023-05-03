Что произошло за день: среда, 3 мая

Попытка атаки дронов на Кремль, раскрытие агентурной сети украинской разведки в Крыму и задержание подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ночь на 3 мая была совершена попытка нанести удар двумя дронами по резиденции президента РФ в Кремле. Беспилотники были выведены из строя. Глава государства не пострадал, инцидент не сказался на графике его работы.

- Власти Москвы запретили запуск беспилотников кроме дронов, которые используются по решению органов госвласти. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА. Также стало известно, что запрет на запуск дронов введен и в Подмосковье.

- Суд в Минске приговорил бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам колонии.

- В Госдуму внесены поправки, допускающие проведение выборов в новых регионах РФ даже в условиях военного положения.

- Столичные полицейские задержали подозреваемых в нападении на игрока баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа. Трое фигурантов дела были задержаны возле торгового центра на Пятницком шоссе и доставлены в полицию для проведения следственных действий.

- ФСБ РФ объявила о раскрытии агентурной сети украинской военной разведки в Крыму, участники которой планировали диверсии против руководства республики, а также на транспорте. В частности, украинские агенты планировали покушение на главу республики Сергея Аксенова. В рамках расследования были задержаны семь человек, они заключены под стражу.

- Снижение ВВП РФ в марте 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составило 1,1% в годовом сравнении после спада на 2,9% в феврале и на 2,7% в январе. Спад ВВП РФ за январь-март 2023 года министерство оценило на уровне 2,2% по сравнению с I кварталом 2022 года.

- Новым президентом Всемирного банка станет экс-глава Mastercard Аджай Банга.