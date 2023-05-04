Volkswagen увеличил выручку на 22% и снизил операционную прибыль на 31% в I квартале

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Немецкий автоконцерн Volkswagen AG (VW) в первом квартале 2023 года существенно увеличил выручку на фоне восстановления объемов продаж в ЕС и Северной Америке, но снизил операционную прибыль на 31%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее операционная прибыль в январе-марте составила 5,75 млрд евро по сравнению с 8,33 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Операционная рентабельность упала до 7,5% с 13,3%.

Прибыль после уплаты налогов снизилась до 4,73 млрд евро с 6,74 млрд евро.

В свою очередь, квартальная выручка увеличилась на 21,5%, до 76,2 млрд евро.

VW по-прежнему рассчитывает на рост выручки в текущем году на 10-15% и полагает, что операционная рентабельность будет в диапазоне 7,5-8,5%.

Группа компаний Volkswagen производит автомобили под брендами Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Porsche.

Котировки акций Volkswagen растут на 0,2% на торгах в четверг. Капитализация компании с начала года увеличилась на 2,3% и составляет 69,93 млрд евро.