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Ford вернулся к квартальной чистой прибыли и увеличил выручку сильнее прогнозов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американский автопроизводитель Ford Motor получил чистую прибыль, а его выручка и скорректированная прибыль существенно превысили прогнозы рынка.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $1,8 млрд, или 44 цента в расчете на акцию, против убытка в $3,1 млрд, или 78 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила 63 цента.

Выручка компании подскочила на 20%, до $41,5 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне 38 центов на акцию при выручке в $34,5 млрд.

Ford подтвердил прогноз скорректированной EBIT на текущий год на уровне $9-11 млрд. Скорректированный свободный денежный поток, как ожидается, составит около $6 млрд.

"Прибыль и выручка Ford значительно превзошли ожидания, однако инвесторы могут задаться вопросом, почему компания не улучшила годовые прогнозы, - отметил аналитик CFRA Гаррет Нельсон. - Скорее всего, руководство просто придерживается консервативного подхода с учетом текущей неопределенности в экономике".

Как сообщалось, Ford перешел на новую модель раскрытия финансовых результатов и теперь указывает цифры в разбивке по сегментам, а не по регионам. В сегменте традиционных автомобилей (Ford Blue) показатель EBIT вырос в два раза, до $2,62 млрд, в сегменте коммерческих автомобилей (Ford Pro) - в полтора раза, до $1,37 млрд, а в сегменте электромобилей (Ford Model e) убыток увеличился более чем вдвое, до $722 млн.

Ford США
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