РФ в I квартале сократила экспорт пиломатериалов на 20,9%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Экспорт пиломатериалов из РФ в I квартале 2023 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,9% - до 4,5 млн куб. м с с 5,7 млн куб. м, говорится в сообщении Рослесинфорга.

Дружественные страны в январе-марте 2023 года нарастили объём импорта пиломатериалов из РФ на 6,6% - до 4,251 млн кубометров.

Недружественные страны в I квартале 2023 года сократили по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём закупок пилопродукции из России в 6,4 раза - до 271,6 тыс. куб. м. Поставки в страны ЕС прекратились, Япония сократила импорт на 65,7 тыс. куб. м (-47,7%), США - на 15,5 тыс. куб. м (-40,3%), Южная Корея - на 13,6 тыс. куб. м (-18,7%), Сингапур - на 12 тыс. куб. м (-11,7%).

Всего экспортные поставки пиломатериалов в 2023 году осуществлялись по 40 направлениям. "С начала года мы наблюдаем наращивание экспорта на Восток. Основные поставки пиломатериалов идут в 15 направлений, и это страны Центральной и Восточной Азии, а также Ближнего Востока. Бизнесу удалось в ускоренном режиме перенастроить логистику и найти новых контрагентов. Частичные снижения фитосанитарных ограничений в Китае снова позволили лесопромышленникам восстановить товаропоток с основным торговым партнёром. По итогам первых трёх месяцев свыше 74% всего экспорта пиломатериалов пришлось на Китай и Узбекистан. В прошлом году их доля составляла 56%", - прокомментировал директор Рослесинфорга Павел Чащин, слова которого цитируются в сообщении.

В частности, Китай нарастил поставки российских пиломатериалов на 3,5% - до 2,878 млн куб. м, валютная выручка при этом увеличилась на 3,3%, до 4,154 млрд юаней (против 4,022 млрд юаней в январе-марте 2022 года). Доля Китая в объёмах российских поставок пиломатериалов увеличилась с 48,6% до 63,6%.

Узбекистан занимает второе место по объему закупок пиломатериалов в РФ с долей в 10,6%. В I квартале 2023 года поставки в эту страну выросли на 13,4% - до 479,1 тыс. куб. м.

Гонконг увеличил ввоз российских пиломатериалов в январе-марте 2023 года на 2,6%, до 116,7 тыс. куб. м, Таджикистан - в 1,5 раза, до 115 тыс. куб. м, Иран - на 2,3%, до 104,3 тыс. куб. м, Киргизия - в 1,4 раза, до 70,1 тыс. куб. м, ОАЭ - в 1,7 раз, до 63,4 тыс. куб. м, Турция - в 3,2 раза, до 58,1 тыс. куб. м.

Увеличились продажи досок и бруса в Грузию, Армению, Казахстан, Израиль, Ливан, Таиланд, Афганистан, Монголию и Панаму, однако объёмы отгрузок туда невелики, отмечают в Рослесинфорге.

Объем вывоза круглых лесоматериалов в январе-марте 2023 года упал в 2,7 раза - до 586 тыс. куб. м. Основная причина - введение ограничения на экспорт необработанной древесины хвойных и ценных пород, вступившее в силу в начале прошлого года. Сейчас экспорт кругляка сохраняется преимущественно в сегменте берёзового лесосырья, 87% объёмов которого уходит в Китай, отмечают в Рослесинфорге.