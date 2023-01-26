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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Экспорт российских пиломатериалов в 2022 году сократился на 20,8%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В 2022 году экспорт пиломатериалов (доска, брус, шпон, фанкряж) из России снизился на 20,8% и составил 23,328 млн куб. м, подсчитали в "Рослесинфорге".

"В денежном выражении по предварительным оценкам можно ожидать рост прибыли от экспортных поставок за счет стабилизации курса национальной валюты и увеличения доли высокомаржинальных продуктов переработки древесины. В текущей ситуации объемы экспорта древесины с учетом роста спроса на рынках в дружественных странах уже в этом году могут компенсировать потерю западного рынка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

Более половины поставок пришлось на Китай, куда было направлено 13,087 млн куб. м, или на 7% ниже показателя 2021 года.

"В целом, в очень многих сегментах экономики прослеживается сокращение поставок в Поднебесную, падение касается не только деревообработки. Если в первом полугодии темпы поставок обгоняли показатели 2021 года, то дальше замечен спад, связанный с новыми ограничениями по коронавирусу и фитосанитарными ограничениями", - добавили в пресс-службе "Рослесинфорга".

Вторым крупнейшим покупателем пиломатериалов из России в 2022 году стал Узбекистан, импортировавший из России 1,9 млн куб. м пиломатериалов, что соответствует уровню 2021 года. В Казахстан в прошлом году было отгружено 0,762 млн куб. м, что на 6,5% ниже уровня предыдущего года. Почти на четверть сократил закупки российских пиломатериалов Азербайджан - до 0,602 млн куб. м.

Страны Северной Африки и Ближнего Востока за год нарастили поставки пиломатериалов почти на 18% - до 1,2 млн кубометров. Активнее всего рос экспорт в Объединенные Арабские Эмираты - до 0,344 млн куб. м (увеличение на 83%), Ирак - до 0,174 млн куб. м (на 75%), Иорданию - до 0,174 млн куб. м (на 45%) и в Иран - до 0,379 млн куб. м (на 14%).

Нарастили поставки Таджикистан - на 24%, до 0,440 млн куб. м, Турция - на 37%, до 0,141 млн куб. м, Туркмения - на 28%, до 0,101 млн куб. м. Сингапур увеличил закупки в 1,73 раза - до более 0,5 млн куб. м за год.

Страны, признанные недружественными, сократили экспорт пиломатериалов из России примерно вдвое, отмечают в "Рослесинфорге".

"До введения санкций Эстония была в ряду основных потребителей российских пиломатериалов, закупая свыше 250 тыс. куб. м пиломатериалов ежеквартально. По итогу (2022 года - ИФ) экспорт в эту страну сократился в два раза в сравнении с 2021 годом, до 0,507 млн куб. м. Стоит отметить, что страна оставалась основным контрагентом в Евросоюзе наряду с Финляндией. Туда поставки также сократились вдвое после введения ограничений, до 0,392 млн кубометров", - сказали в организации.

Экспорт пиломатериалов в Великобританию упал на 76%, до 0,132 млн куб. м, в Германию - на 58%, до 0,201 млн куб. м, в Ирландию - на 75%, до 0,133 млн куб. м. Поставки в Японию сократились на 11%, составив 0,397 млн куб. м.

Всего РФ в 2022 году поставляла пиломатериалы в 89 стран. "Как и прежде, иностранных покупателей интересуют, в первую очередь, российские доски и брус из сосны, ели и лиственницы, но нарастают и поставки лиственной пилопродукции", - отметили в "Рослесинфорге".

Рослесинфорг Китай Узбекистан ОАЭ Таджикистан Эстония
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